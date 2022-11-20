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Путин может снова угрожать Украине ядерным оружием, если ВСУ продолжат побеждать – Пентагон

20 ноября 2022, 20:18

Глава Кремля Владимир Путин может снова прибегнут к "бряцанию ядерными саблями", если Россия и в дальнейшем будет проигрывать войну, считает Ллойд Остин.

Ллойд Остин, Путин, ядерная бомба
Если война в Украине затянется, Путин снова будет угрожать ядерным оружием - Остин / Коллаж Reuters, Кремль, Википедия

Полномасштабная война РФ против Украины может привести к тому, что лидеры государств с авторитарными режимами будут пытаться получить ядерную бомбу. Поэтому Россия должна получить отпор. Директор Кремля Путин может снова перейти к ядерным угрозам, если война затянется, а ВСУ будут продолжать одерживать победы над оккупантами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщает Politico, в ходе Галифакской конференции по безопасности он сказал о том, что если Россия не получит отпор на войне против Украины, мировые автократы будут пытаться получить ядерную бомбу. При таком сценарии миру грозит новая гонка ядерных вооружений.

"Они (автократы) вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную индульгенцию для агрессии. И это может раскрутить опасную спираль ядерного распространения", - полагает Остин.

По его словам, Путин "может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями" в том случае, если война на территории Украины затянется, а украинские силы обороны будут и в дальнейшем побеждать российских оккупантов на поле боя.

Также Ллойд Остин подчеркнул, что помощь Украине отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. У Вашингтона нет другого выбора. Нужно помочь Киеву, поскольку мирные переговоры с Москвой вряд ли в скором времени состоятся.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Директор Кремля Владимир Путин в сентябре дважды использовал риторику, связанную с намеками применить ядерное оружие.

Он делал такие заявления 21 сентября, когда объявлял "частичную" мобилизацию, и 30 сентября на подписании бумажек об аннексии территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на ядерные угрозы, заявленные заместителем секретаря Совбеза РФ Медведевым, отмечал, что Украина одержит победу на войне с Россией, а возможное применение Москвой ядерного оружия станет актом суицида.

Президент Владимир Зеленский полагает, что если Россия применит ядерное оружие, начнется Третья мировая война. Мир тогда станет другим, а государство-агрессор прекратит свое существование.

Смотрите видео ТСН – США и Китай против использования ядерного оружия

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