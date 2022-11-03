"Россия в один миг прекратит свое существование": Зеленский ответил на угрозы

Зеленский / Офис президента, УНИАН

Президента Украины Владимира Зеленского считает, что России больше не будет существовать в случае, если Путин применит свое ядерное оружие.

В ходе брифинга с греческой коллегой Екатериной Сакелларопулой президент Зеленский подчеркнул, что если Россия применит ядерное оружие, то больше не "будет того мира, в котором мы живем" и начнется Третья мировая война.

"Будет другой мир, в котором точно не будет существовать государства, которое применило ядерное оружие. И здесь вопрос не в том, что кто-то будет отвечать на ядерные удары, а вопрос в самом этом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я не смотрю на это (возможность ядерного удара - ред.) серьезно. Хотя, смотря на шаги, которые Россия сделала на нашей земле, адекватными эти шаги назвать нельзя", - отметил президент.

Угрозы РФ ядерной войной

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может применить ядерное оружие.

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.

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