Медведев набросился на Украину с ядерной угрозой: Данилов поставил на место друга Путина

Алексей Данилов, Дмитрий Медведев / УНИАН

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, когда Украина будет побеждать в войне, освобождая свои территории от российских захватчиков.

На такое заявление отреагировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он написал "памятку" для Медведева, в которой подчеркнул, что Украина победит, а применение ядерного оружия для России будет суицидом.

Данилов посоветовал Медведеву распечатать "памятку", повторять вслух минимум трижды в сутки, а также до и после употребления крепкого алкоголя.

"1. Россия окончательно и безвозвратно проиграет.

2. Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации.

3. Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, что касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских оккупантов, страной.

4. Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – "прямо в рай".

5. Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины", - написал Данилов.

Что заявил Медведев

Дмитрий Медведев 1 ноября пожаловался на позицию Запада о том, что России нельзя дать победить в войне.

Победу Украины и выход ВСУ на границы по состоянию на 1991 год Медведев считает "угрозой существованию" России и распадом "нынешней" РФ. Из-за этого, по его словам, Россия может пойти на применение ядерного оружия.

Угроза Путина применить ядерное оружие

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.

Читайте также: