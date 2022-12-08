Захарова 'напророчила' сроки окончания войны и устроила истерику из-за военной помощи Украине

Захарова очень разгневалась из-за того, что администрация Байдена добивается от Конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву.

Захарова возмутилась на США за помощь Украине / ua.depositphotos.com, МИД РФ

Рупор Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова возмутилась на США, потому что те якобы не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

"Вашингтон планирует подогревать боевые действия в Украине как минимум до конца 2025 года – это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого и не скрывают", - сказала правая рука Лаврова.

Более того, Захарова очень разгневалась из-за того, что администрация США Джо Байдена добивается от Конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд. Кроме того, она устроила истерику, потому что Киев получает системы ПВО от Запада.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Украина получила от Испании первую партию зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Hawk. "Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk уже предоставлены Испанией", - написал министр обороны Алексей Резников. Глава украинского Минобороны также подчеркнул, что Испания и в дальнейшем будет оказывать нашей стране гуманитарную и помощь в сфере безопасности.

Также сообщалось, что Швеция передаст Украине крупнейший в истории двусторонних отношений пакет помощи, который обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие. В пакет войдет наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства и тому подобное.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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