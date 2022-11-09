В России клянчат переговоры у Украины: Захарова разразилась "условием" Кремля

Страна-агрессор Россия уверяет Запад в том, что Москва, дескать, "никогда не отказывалась" от переговоров с Украиной и, мол, "по-прежнему готова к диалогу".
Рупор Министерства иностранных дел страны-оккупанта РФ Мария Захарова заявила, что Россия якобы готова к "переговорам" с Украиной. Дескать, Москва никогда не отказывались их вести. При этом российские власти готовы говорить с Киевом, мол, "с учетом реалий на текущий момент".
Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, она рассказала о том, что Россия якобы "неизменно" готова к переговорам с Украиной.
"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной", - сказала Захарова, комментируя заявление представителя Кабмина ФРГ Кристиане Хофман о том, что Москва на данный момент к диалогу с Киевом не готова.
Более того, она утверждает, что Россия, дескать, "никогда не отказывалась от переговоров". Но готова их вести, мол, с "учетом реалий на текущий момент".
"Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент", - подчеркнула Мария Захарова.
Переговоры Украины и России
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией.
Позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога агрессор Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.
Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом.
Причем уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна добрая воля Украины.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия проводит информационную кампанию. Ее цель – заставить Киев пойти на переговоры с Москвой. По его словам, кампания Кремля является очень тревожной.
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