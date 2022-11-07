У Зеленского удивили странным заявлением о переговорах с Москвой

Михаил Подоляк, Владимир Путин / Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк удивил заявление о переговорах с Россией.

По его словам, Украина не отказывается от переговоров с РФ, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта", - написал в Twitter Подоляк.

Что нужно для возобновления переговоров с РФ

Сначала Россия выводит войска из Украины Дальше - все остальное.

По словам советника главы Офиса президента, Украина конструктивна в своей оценке по переговорам. Глава Кремля Владимир Путин не готов садиться за стол переговоров, в связи с чем договариваться придется уже со следующим президентом России.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но не с президентом Путиным.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - ранее говорит Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

Читайте также: