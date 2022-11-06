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Энергетический геноцид не удастся: Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину

6 ноября 2022, 17:37

Советник главы ОП заявил, что три основных шага помогут сломать планы Кремля.

Михаил Подоляк, свет, выключение света, свеча
Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину/ УНИАН, Офис президента Украины

Массированные удары ракетами и дронами по Украине, в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры – это энергетический геноцид. Однако России не удастся воплотить свой план в жизнь.

Украина будет противодействовать этому и сломает планы страны-агрессора РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Скажем откровенно: Россия пытается совершить "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят", – подчеркнул он.

Подоляк назвал три основных шага, которые помогут нашему государству в этой ситуации.

  • системы противовоздушной обороны (ПВО).
  • защита объектов инфраструктуры,
  • оптимизация потребления.

Советник председателя ОП подчеркнул, что наше государство эффективно преодолевает эти вызовы. И нам в этом помогают партнеры.

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, почему без выключения света в Киеве и области не обойтись. Из-за ракетных обстрелов российских захватчиков сейчас в Киеве и области работает только один трансформатор из четырех. Чтобы купить новый такой трансформатор, нужно потратить 10-15 миллионов гривен, и потом еще и ждать пол года, пока его изготовят. А не выключать тот единственный, который сейчас работает, тоже нельзя, иначе он будет перегружен.

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