Энергетический геноцид не удастся: Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину

Советник главы ОП заявил, что три основных шага помогут сломать планы Кремля.
Массированные удары ракетами и дронами по Украине, в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры – это энергетический геноцид. Однако России не удастся воплотить свой план в жизнь.
Украина будет противодействовать этому и сломает планы страны-агрессора РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Скажем откровенно: Россия пытается совершить "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят", – подчеркнул он.
Подоляк назвал три основных шага, которые помогут нашему государству в этой ситуации.
- системы противовоздушной обороны (ПВО).
- защита объектов инфраструктуры,
- оптимизация потребления.
Советник председателя ОП подчеркнул, что наше государство эффективно преодолевает эти вызовы. И нам в этом помогают партнеры.
Отключение света в Украине
Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные.
В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.
Экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, почему без выключения света в Киеве и области не обойтись. Из-за ракетных обстрелов российских захватчиков сейчас в Киеве и области работает только один трансформатор из четырех. Чтобы купить новый такой трансформатор, нужно потратить 10-15 миллионов гривен, и потом еще и ждать пол года, пока его изготовят. А не выключать тот единственный, который сейчас работает, тоже нельзя, иначе он будет перегружен.
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