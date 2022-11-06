"Преступники уже страдают": Подоляк описал масштабные потери РФ в войне

Подоляк описал масштабные потери РФ в войне/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины вернуло страну-агрессора к реальности. И эта реальность уже ударила по разным сферам жизни в РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что РФ во время этой войны не только потеряла более 70 тысяч оккупантов убитыми и более 100 тысяч ранеными, но и почувствовала резкое снижение жизни внутри страны.

"Обязательство соблюдать нормы международного права... Более 70 тысяч убитых и 100 тысяч раненых, тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная репутационная потеря. Украина возвращает Россию к реальности, где преступникам действительно больно", – написал Подоляк.

Когда Путин может потерять власть

Ранее российская политическая журналистка и писательница Евгения Альбац заявила, что Путину грозит потеря власти. Он стал слишком слабым и не может удерживать контроль над группами в своем окружении, которые начали войну друг против друга.

Напомним, в России уже началась борьба не за победу в войне с Украиной, а за сохранение власти. Освобождение временно оккупированного Херсона станет триггером для войны между вооруженными отрядами элит. Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский.

Также ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин отмечал, что Путин уже превратился из геополитического игрока на геополитического бандита. Поэтому российские элиты начали задавать себе вопрос, можно ли ставить знак равно между Путиным и Россией. В определенный момент они заменят его в ручном режиме.

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