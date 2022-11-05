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"Вцепились друг другу в горло": Путину грозит потеря власти, в его окружении война - журналистка

5 ноября 2022, 11:42

Путин всячески пытается держать контроль над "обедом хищников", однако он стал слишком слаб, чтобы остановить борьбу в своем окружении, считает Евгения Альбац.

Путин
"Обед хищников" в окружении Путина - признак развала власти в России, - Альбац / kremlin.ru

Директору страны-агрессора России Владимиру Путину грозит потеря власть. Он стал слишком слабым и не может удерживать контроль над группами в своем окружении, которые начали войну друг против друга. Об этом заявила российский политический журналист, общественный деятель, писатель Евгения Альбац.

Как сообщает Dailymail, она рассказала о том, что среди московских элит идет серьезная борьба – влиятельные лица "вцепились друг другу в горло". Путин прилагает максимальные усилия для того, чтобы держать контроль над "обедом хищников", однако он стал слишком слабым, чтобы это остановить.

Журналистка отметила, что Путин по традиции был посредником между группами. Он натравливал их друг на друга и в то же время обеспечивал безопасность кланов. Теперь Путин не может выполнять такие функции и уже сам оказался на линии огня. Власть в России разваливается.

"Борьба началась внутри самых высоких эшелонов российских властей. Мы наблюдаем обед хищников. То, что сейчас происходит, — ключевое проявление развала во власти", - объяснила ситуацию Евгения Альбац.

Издание, в свою очередь, в качестве примера привело попытки Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина свергнуть главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Они подвергали резкой критике ход войны против Украины и предлагали отправить генералов на фронт.

Напомним, российский оппозиционер Леонид Гозман ранее заявил, что одним из сценариев смены власти в России является дворцовый переворот.

По его словам, в таком случае вместо Путина будет назначен "никчемный человек", которому кремлевские "элиты" поручат вывести войска из Украины.

Российский публицист, политолог Андрей Пионтковский полагает, что армия Украины освободит захваченный оккупантами РФ Херсон уже в ноябре.

Как полагает эксперт, давление на Путина усиливается, и после освобождения Херсона в России будет запущено ряд важных процессов.

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