Путина в РФ могут "перезагрузить" в ручном режиме – Климкин/ сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин уже превратился из геополитического игрока на геополитической бандита. Поэтому российские элиты начали задавать себе вопрос, можно ли ставить знак равно между Путиным и Россией.

Осознавая все ошибки главы Кремля, элиты и силовики в РФ могут принять решение и запустить "персональную перезагрузку" первого лица России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью "Обозревателю".

"Сегодня (среди элит РФ – ред.) начинаются разговоры: а Россия – это Путин? Не совсем ли Путин? Или вовсе не Путин?" – отмечает Климкин.

По его словам, Путин уже потерял все красные линии в отношении Украины. Агрессивные действия российского диктатора отвлекли от него многих бывших союзников. В частности, последнее заседание СНГ показало, что Путин теряет влияние на Кавказе, в Центральной Азии и в Азии в целом.

Климкин отметил, что силовики и элиты тоже понимают, как стремительно Путин теряет поддержку. Поэтому они готовятся к решительным действиям.

"Вопрос в том, как они будут действовать, но в определенный момент действовать они будут, поскольку они теряют Россию, которую они также строили вместе с Путиным. Тогда в России поймут, что персональная перезагрузка – это единственная возможность каким-то образом начать снова разговаривать с Западом", – подчеркнул Климкин.

Ранее сообщалось, что Путин в последнее время часто вспоминает о переговорах между Украиной и Россией. Они ему нужны, чтобы попытаться договориться о перемирии. Для Путина сейчас очень нужно перемирие, ведь ситуация в войне разворачивается совсем не в его пользу. Об этом рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

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