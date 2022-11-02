Атака беспилотника на ЧФ РФ была успешной: появились первые фото последствий взрыва в Севастополе

Взрывы в Севастополе прогремели 29 октября / Фото УНИАН, Telegram

В Сети появились первые спутниковые снимки из бухты в Севастополе, где 29 октября прогремели взрывы и повредили корабли Черноморского флота России.

Фото, сделанные 1 ноября в 05:35 и 11:06 UTC, опубликовал в Twitter специалист Бенджамин Питт.

На кадрах видны два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцированы в Черном море и пришвартованы в порту.

По словам эксперта, пришвартованный к берегу бортом фрегат класса "Адмирал Григорович" имеет небольшое повреждение, что может свидетельствовать, что атака беспилотника была успешной.

Фото twitter.com/COUPSURE

Фото twitter.com/COUPSURE

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

РосСМИ со ссылкой на источники в штабе Черноморского флота писали, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО.

Сообщалось также, что в результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. Пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

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