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В оккупированном Севастополе остался только один корабль ЧФ РФ с серьезной ПВО - СМИ

30 октября 2022, 08:21

В России подтвердили только повреждение тральщика Иван Голубец, однако на самом деле пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

Корабль, взрыв
29 октября в Севастополе прогремели взрывы / Иллюстрационное фото УНИАН

В результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. В стране-агрессоре России подтвердили только повреждение тральщика Иван Голубец, однако на самом деле пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

Как пишут российские Telegram-каналы, ссылаясь на источники в штабе Черноморского флота, в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО.

"В ночь с 28 на 29 октября в бухте Севастополя дронами-камикадзе были атакованы корабли Черноморского флота РФ. По словам источника в штабе флота, повреждения получил флагман, фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров. Попаданиями дрона (или нескольких дронов) были повреждены обе надстройки корабля, выведены из строя радиолокационное оборудование, системы управления огнем, системы связи. Ранены вахтенные", - говорится в сообщении.

Кроме того, было повреждено транспортное судно, возможно, полузатоплено. Потоплен катер, либо десантный, проекта "Серна", либо ракетный, проекта "Молния". Также поврежден тральщик "Иван Голубец". Поверхностные повреждения получили большой десантный корабль, несколько вспомогательных судов. Уничтожено топливохранилище (полупустое) и складские постройки на берегу.

"По информации от другого источника, потоплено грузовое военное судно, а не десантный или ракетный катер, в остальном информация сходится с той, что удалось получить в Новороссийске", - написали на канале.

Сообщается также, что источник в штабе ЧФ РФ говорит о 4-7 погибших и 15-20 раненых. Пострадали в основном вахтенные.

По данным канала, на ремонт "Адмирала Макарова", при наличии комплектующих, потребуется от двух до трех недель. Если необходимого оборудования на складах флота нет, то ремонт может затянуться на полтора-два месяца.

Атаки якобы проводились новыми дронами-камикадзе украинского производства. Боевая нагрузка такого аппарата - до 75 кг, дальность - 1000-1200 км.

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

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