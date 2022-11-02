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"Россия начинает расползаться как мокрая бумага": Арестович рассказал о 8 разных армиях в РФ

2 ноября 2022, 08:00

Уже некорректно говорить "российская власть", более правильный вариант - "российские власти". РФ стремительно начинает расползаться как мокрая бумага.

Алесей Арестович, Владимир Путин
Алексей Арестович заявил, что конец Путина близок / Фото Facebook, скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

В эфире Фейгин Live 1 ноября Арестович прокомментировал политические амбиции основателя ЧВК "Вагнер", "повара Путина" Евгения Прихожина. Советник ОП напомнил, как Пригожин похвалил Зеленского: "Это по рангу позволено только первым лицам. Давать положительные оценки Верховному главнокомандующему страны, с которой воюет РФ".

"У меня возникает вопрос: а сколько сейчас у РФ армий. Вооруженные силы, армия Кадырова, Росгвардия, армия Пригожина. Многие армии уже есть, много субъектов начинает проявляться. В итоге будет много разных стран", – считает Арестович.

Советник главы ОП добавил, что уже некорректно говорить "российская власть", более правильный вариант - "российские власти".

"Мы не можем говорить о единых вооруженных силах РФ, а о большом количестве армий. Россия примерно воюет восемью армиями. У каждой есть политическое крыло. Вскоре появится медийное обеспечение. РФ стремительно начинает расползаться как мокрая бумага. Дефрагментация Россия началась", — отметил Арестович.

Советник ОП предположил, что армии России могут начать воевать между собой. Не исключено, что какая-то из них перейдет на сторону Киева.

По словам Арестовича, все происходящее - признак того, что конец российского диктатора Путина близок.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что на фоне провалов в войне с Украиной Пригожин и Кадыров, вероятно, с поддержкой Золотова, явно уже начинают думать о жизни после Путина.

Каспаров отметил, что никто не знает точного сценария свержения Путина, но все понимают, что что-то случится.

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