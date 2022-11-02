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Часть Киева могут экстренно обесточить из-за перегрузки: в ДТЭК назвали районы

2 ноября 2022, 14:24

Для большой части столицы свет могут отключить экстренно и вне графиков, чтобы стабилизировать сеть.

Свет, отключение света, электроэнергия, свеча
Часть Киева могут экстренно обесточить из-за перегрузки/ УНИАН

В части Киева из-за перегрузки сети могут экстренно отключить электроэнергию. Речь идет об Оболоне, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

В этих районах зафиксировали перегрузки электросетей, с которыми нельзя справиться без отключения электричества, ведь из-за ракетных обстрелов РФ повреждены многие энергообъекты. Об этом предупредили в ДТЭК Киевские электросети днем в среду, 2 ноября.

"Поэтому возможны применения экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", – говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. Свет начал исчезать с 6:00 2 ноября. Об этом сообщили в Укрэнерго. Почасовые отключения электроэнергии стартовали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и Киеве.

Позже стало известно, что в Украине в трех областях прекращают действовать графики почасового отключения света. Таких ограничений оказалось мало для поддержания стабильной работы энергосистемы. Это касается Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

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