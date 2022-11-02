Россияне убили послушника монастыря УПЦ МП: ударили ракетами во время церковной службы

Россияне убили послушника монастыря УПЦ МП во время ракетного обстрела/ discover.ua, Википедия

Вследствие массированной ракетной атаки оккупантов по Украине 31 октября пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь. Он расположен вблизи села Лядова в Винницкой области.

Из-за ракетного удара погиб послушник. Об этом сообщается на сайте Могилев-Подольской епархии УПЦ МП.

Оккупанты совершили атаку как раз тогда, когда происходила литургия. Вследствие этого был поврежден иконостас, упало паникадило и выбило окна.

"К сожалению, от взрывной волны погиб послушник монастыря Вадим. Братия обители просит всех вознести молитвы за упокоение души покойного", – говорится в сообщении.

Похоронили послушника в среду, 2 ноября.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября

Напомним, российские захватчики в понедельник, 31 октября, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. Часть Киева была без света и воды из-за ракетного удара. В нескольких областях также исчезли свет и вода.

В украинской разведке отмечали, что в РФ командование российских оккупантов планировало атаки на украинскую инфраструктуру несколькими неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Позже диктатор РФ Владимир Путин цинично объяснил, почему страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами по территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Он заявил, якобы таким образом РФ ответила на атаку на российские корабли в Севастополе.

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