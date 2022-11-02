Россия дала заднюю: работа "зернового коридора" возобновится уже сегодня

Зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября / Фото УНИАН

Министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

Спикер министерства обороны страны-агрессора Игорь Конашенков заявил, что "благодаря участию организации Объединённых Наций а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации", передает российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными", - сказал Конашенков.

Возобновление участия РФ в "зерновой сделке" подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что провел накануне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг "зернового коридора", передает Анадолу.

Зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября, "как это было раньше".

По словам Эрдогана, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Президент Турции добавил, что намерен сегодня, 2 ноября, также обсудить "зерновой коридор" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, 1 ноября российские войска обстреляли баржу с зерном в Бужско-Днепровско-лиманском канале. После этого обстрела решением Стамбульского координационного центра движение судов в рамках "зернового соглашения" 2 ноября временно приостановлено.

Постоянный координатор ООН в Совместном Координационном Центре в Стамбуле Амир Абдулла заявил, что "зерновой коридор" возобновит свою работу и без согласия России.

Зерновой шантаж РФ

Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

1 ноября Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий:

расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе,

предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

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