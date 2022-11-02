'Зерновой коридор' возобновит свою работу и без согласия России: в ООН назвали дату

Сегодня, 2 ноября, движение судов приостановили. В четверг возобновится "зерновой коридор" для экспорта украинской аграрной продукции морем.
В четверг, 3 ноября, возобновится "зерновой коридор" для экспорта украинской аграрной продукции морем. Это произойдет несмотря на отсутствия согласия России. При этом 2 ноября движение судов приостановили.
Об этом на своей странице в Twitter cообщил постоянный координатор ООН в Совместном Координационном Центре в Стамбуле Амир Абдулла.
"Экспорт зерна и продовольствия из украинских портов необходимо продолжать. Хотя движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках "Черноморской зерновой инициативы", мы ожидаем, что загруженные суда выйдут в море в четверг", – написал он.
Как сообщал Главред, 1 ноября российские войска обстреляли баржу с зерном в Бужско-Днепровско-лиманском канале. После этого обстрела решением Стамбульского координационного центра движение судов в рамках "зернового соглашения" 2 ноября временно приостановлено.
Зерновой шантаж РФ
Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".
После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".
30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.
Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.
ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.
1 ноября Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий:
- расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе,
- предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
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