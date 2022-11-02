Оккупанты обстреляли баржу с зерном в Бужско-Днепровско-лиманском канале / Фото УНИАН

Во вторник, 1 ноября, российские войска обстреляли баржу с зерном в Бужско-Днепровско-лиманском канале. После этого обстрела решением Стамбульского координационного центра движение судов в рамках "зернового соглашения" 2 ноября временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг.

Отмечается, что российские оккупанты продолжали обстрелы из всего имеющегося у него вооружения по позициям украинских войск, а также по прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам.

В частности, в полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Маргенецкой общине Никопольщины по направлению Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений.

Также противник атаковал украинские позиции с временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Обошлось без жертв.

Кроме того, четыре раза парой вертолетов Ка-52 враг бил по позициям ВСУ и освобожденным селам Херсонщины, а после обеда добавил штурмовую авиацию. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.

Также, по данным ОК "Юг", в Черном море находится группировка из 10 кораблей, продолжающих маневры под прикрытием крымского побережья. В частности, наготове находятся один большой десантный корабль и один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

Зерновой шантаж РФ



Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

1 ноября Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий:

расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе,

предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

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