Путин поставил условие Украине: подробности переговоров президента РФ с Эрдоганом

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем.
1 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили в пресс-службе Эрдогана, темой разговора была "зерновая сделка".
В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением "зернового соглашения".
Кроме того, турецкий лидер вновь вспомнил о переговорах между Украиной и РФ. По его словам, если стороны конструктивно решат "зерновой кризис", то Турция продолжить способствовать тому, чтобы были предприняты шаги к мирным переговорам.
"Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены", - говорится в сообщении.
Что завили в Кремле
После разговора с Эрдоганом в Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий:
- расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе,
- предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
Путин также заявил, что Украина якобы "при поддержке западных кураторов" использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, "обеспечивающим безопасность маршрута".
Зерновой шантаж РФ
Напомним, ранее минобороны РФ заявило о выходе Москвы из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, назвав причиной якобы атаку Украина "против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было лишь предлогом, и Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда из-за действий ее представителей в Совместном координационном центре около Босфора накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.
Как известно, представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней.
По состоянию на день 29 октября из украинских портов вышло 403 судна с 9,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.
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