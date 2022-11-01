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Путин поставил условие Украине: подробности переговоров президента РФ с Эрдоганом

1 ноября 2022, 20:03

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем.

Эрдоган, Путин
Эрдоган, Путин / скриншот из видео, УНИАН

1 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Эрдогана, темой разговора была "зерновая сделка".

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением "зернового соглашения".

Кроме того, турецкий лидер вновь вспомнил о переговорах между Украиной и РФ. По его словам, если стороны конструктивно решат "зерновой кризис", то Турция продолжить способствовать тому, чтобы были предприняты шаги к мирным переговорам.

"Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены", - говорится в сообщении.

Что завили в Кремле

После разговора с Эрдоганом в Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий:

  • расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе,
  • предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

Путин также заявил, что Украина якобы "при поддержке западных кураторов" использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, "обеспечивающим безопасность маршрута".

Зерновой шантаж РФ

Напомним, ранее минобороны РФ заявило о выходе Москвы из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, назвав причиной якобы атаку Украина "против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было лишь предлогом, и Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда из-за действий ее представителей в Совместном координационном центре около Босфора накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

Как известно, представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней.

По состоянию на день 29 октября из украинских портов вышло 403 судна с 9,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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война в Украине зерно Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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