Зерновой шантаж: РФ заблокировала в "морском коридоре" более 200 судов

РФ блокирует "зерновой коридор" / Facebook/MinInfra.UA

Движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе", фактически заблокировано из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

Из них - 95 загруженных, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю, 101 судно ожидает инспекции входа в украинские порты, 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Отмечаем, что реализация "Инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты" носит исключительно гуманитарный характер и Украина как сторона Инициативы не нарушила ни одного из ее пунктов. Украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру", - подчеркнули в ведомстве.

Также в Минифраструктуры отметили, что было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в Инициативе.

"Вместе с тем отмечаем, что фактическая блокада "зернового коридора" со стороны российской федерации началась еще в сентябре. Это проявлялось в искусственной затяжке и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди у 176 судов с 2,1 млн агропродукции на борту. Таким образом становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире", - сказано в сообщении.

Зерновой шантаж РФ

Напомним, ранее минобороны РФ заявило о выходе Москвы из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, назвав причиной якобы атаку Украина "против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было лишь предлогом, и Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда из-за действий ее представителей в Совместном координационном центре около Босфора накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

Как известно, представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней.

По состоянию на день 29 октября из украинских портов вышло 403 судна с 9,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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