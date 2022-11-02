Зеленский рассказал, над чем Украина будет работать в первую очередь после войны

Владимир Зеленский назвал главную цель Украины после окончания войны / president.gov.ua

После того как украинские военные освободят все захваченные территории и Украина победит в этой войне, государству нужно подумать о том, как обезопасить страну. Именно безопасность является приоритетом номер один для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению.

Украинцы должны чувствовать себя безопасно на границах, в воздухе, на суше и на воде.

"После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и к своему обществу", — сказал Владимир Зеленский.

Президент предложил премьер-министру Чехии Петру Фиалу создать оборонительные отношения между странами.

Напомним, Владимир Зеленский назвал самую большую ошибку украинцев за более 30 лет независимости государства. Этой ошибкой он считает то, что власти не пытались строить сильную и надежную систему безопасности.

Ранее он анонсировал создание платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, вроде контактной группы в формате "Рамштайн". Украина начала строить экономическую платформу во главе с ЕС и МВФ, а также министром финансов США.

Другие новости: