Мы создаем экономический Рамштайн во главе с ЕС, МВФ и США - Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал создание "экономического Рамштайна" / Фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, вроде контактной группы в формате "Рамштайн".

"Из-за этой войны у нас дефицит в экономике. И поэтому нам нужно было построить что-то вроде оборонительного "Рамштайна". И мы начали строить такую экономическую платформу, такой экономический "Рамштайн" во главе с ЕС и МВФ, а также с министром финансов США. Эта платформа, такой "экономичный Рамштайн", строится и начнет работать. Вопросы энергетики сегодня идут рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка", - сказал он во время встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Президент во время разговора подчеркнул, что ранее, до войны, Украина присоединилась к единой энергетической системе ЕС и даже экспортировала в страны Европы свою электроэнергию, сообщает пресс-служба президента.

"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнул президент.

Также Зеленский призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в придачу к ценовых ограничений на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета.

Западная помощь для Украины

Премьер Денис Шмыгаль ранее отмечал, что оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов, поэтому западная финансовая помощь идет на социальные нужды. По его словам, Украина уже исчерпала все возможности экономии, поэтому западная финансовая помощь является ключевым фактором поддержки экономики.

Как сообщало издание NBC News со ссылкой на источники среди республиканцев, США планируют выделить Украине большой пакет помощи, которого хватило бы на весь следующий год. Ожидается, что размер пособия составит 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает.

Этот пакет помощи может быть принят до января следующего года. Он, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах. Такое решение может быть принято в связи с опасениями, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине.

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