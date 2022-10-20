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США готовятся к принятию крупнейшего пакета помощи: должно хватить на целый год

20 октября 2022, 22:40

Ожидается, что размер помощи составит 50 миллиардов долларов.

HIMARS, флаг США
США готовятся к выделению очередной финансовой помощи / Фото Reurters, Flickr

США планируют выделить Украине крупнейший пакет помощи, которого хватило бы на весь следующий год. Ожидается, что размер помощи составит 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает NBC News.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец.

Этот пакет помощи может быть принят до января следующего года. Он, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах. Такое решение может быть принято в связи с опасениями, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине.

Стоит отметить, что Администрация Байдена пока не давала официального запроса на новое финансирование. В общей сложности Конгресс выделил Украине уже 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

Военная помощь Украине

Украинские военные своим мощным контрнаступлением изменили динамику войны. США и другие страны ускорят военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Рамштайн-6.

В немецком Министерстве обороны сообщили, что в ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские гаубицы PzH 2000. Берлин также пообещал отправить ВСУ танки из Греции и Словакии

Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Канада выделяет Украине новый пакет помощи в размере 47 млн долларов. В частности, в состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.

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