Рамштайн-6: ВСУ изменили динамику войны, помощь Украине усилится - Пентагон

Мир усилит военную помощь для Украины / Reuters

Украинские военные своим мощным контрнаступлением изменили динамику войны. США и другие страны ускорят военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Рамштайн-6.

Он добавил, что действия украинских военных помогли добиться мощных перемен на фронте.

"Со времени нашей последней встречи в сентябре мы все видели, как Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов из-под российской оккупации. И они вернули тысячи квадратных километров их земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но такая помощь, усилия Контактной группы с тренировки и обеспечения устойчивости имеют жизненно важное значение", - сказал Ллойд Остин.

Военная помощь Украине

Напомним, что США намерены провести работу по ускорению поставок Украине систем противовоздушной обороны. Вашингтон будет добиваться отправки Киеву ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Кроме того, уже совсем скоро ВСУ получат и зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Отметим, что в конце сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин планировал уже в октябре передать Украине ПВО IRIS-T. По ее словам, на политическом уровне уже принято решение о передаче Киеву вооружения, которого нет на балансе даже немецкой армии.

Другие новости: