"Новая эра ПВО в Украине": ВСУ уже получили немецкую IRIS-T и американские HIMARS - Резников

Украина получила немецкие IRIS-T / Коллаж фото defenceredefined.com.cy, Facebook Резникова

Украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Это подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я благодарю президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина III и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне Ramstein 6, куда я еду завтра", - написал Резинков.

Украина получила американские HIMARS / скриншот

Он также заявил, что Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Уже совсем скоро ВСУ получат и зенитные ракетные комплексы NASAMS.

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - написал он.

Украина получила немецкие IRIS-T / скриншот

Напомним, в конце сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин планировал уже в октябре передать Украине ПВО IRIS-T. По ее словам, на политическом уровне уже принято решение о передаче Киеву вооружения, которого нет на балансе даже немецкой армии.

Поступала информация, что поставки IRIS-T должны были быть запущены в ноябре, однако вчера, 10 октября, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о передаче ПВО Украине "в ближайшие дни".

Ее заявление прозвучала после массированного ракетного удара России по Украине.

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