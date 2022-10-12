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Путин отчаянно ищет выход из войны - Арестович

12 октября 2022, 06:46

"Переговорную карту" Россия хочет закинуть на Запад, но вопрос того, будут переговоры или нет, решает Украина, сказал советник главы Офиса президента.

Алесей Арестович, Владимир Путин
Алесей Арестович заявил, что Путин сейчас в очень слабой позиции / Фото Facebook, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин отчаянно ищет выход из войны. Почти каждый день из уст российских высокопоставленных чиновников звучит слово "переговоры". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, "переговорную карту" Россия хочет закинуть на Запад, но вопрос того, будут переговоры или нет, решает Украина.

"Украина будет решать когда и на каких условиях их (переговоры, - ред.) вести. Путин упустил свой шанс договориться", - написал Арестович в Telegram.

Арестович отметил, что страны Запада не пойдут на шантаж Украины: оружие в обмен на переговоры. Иначе это будет катастрофой и для Запада.

"Это значит, что все в мире без исключения поймут (например, Китай), что ели Запад атаковать или его интересы, а потом пригрозить ядерной бомбой - Запад будет отступать", - сказал советник главы ОП.

"А где предел этих уступок? Сегодня он захотел четыре области, потом шесть, потом восемь, потом страны Балтии, потом Польшу. И каждый раз угрожая ядерным оружием (…) И возникает вопрос: когда его останавливать. А ответ простой - либо вы сразу останавливаете таких товарищей, либо потом будет поздно останавливать", - отметил Арестович.

При этом он считает, что над Россией нависли большие проблемы - в экономической сфере, военной и социальной, поэтому им нужна передышка, ради которой в Кремле будут обещать остановиться.

"Запад выбрал ценности и долгосрочное планирование вместо кратковременного комфорта. РФ в слабой позиции. И в мире это понимают. В сильной позиции не клянчат переговоры", - отметил советник глава ОП.

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