Оккупантов ждет сюрприз: в Украину прибыли еще четыре HIMARS

Алексей Резников, HIMARS / Facebook Резников, DVIDSHUB Flickr

Украинские военные получат еще четыре американских HIMARS.

Как сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, реактивные системы залпового огня, которые передали США, уже прибыли в Украину.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для кафиров. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра", - отметил чиновник.

Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.

Глава Минобороны также поблагодарил президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и всего американского народа.

Стоит отметить, что глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Украина получила еще 4 HIMARS.

Президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.

США с 2014 года оказали Украине помощь в области безопасности ну сумму 17,9 млрд долларов. Более 15,1 млрд долларов из этих денег было получено Киевом после начала полномасштабного военного вторжения России. Американское государство и в дальнейшем намерено поддерживать Киев.

Читайте также: