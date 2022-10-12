Оккупантов ждет сюрприз: в Украину прибыли еще четыре HIMARS

Глава Минобороны Украины поблагодарил президента США Джо Байдена и своего коллегу Ллойда Остина за передачу HIMARS.
Украинские военные получат еще четыре американских HIMARS.
Как сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, реактивные системы залпового огня, которые передали США, уже прибыли в Украину.
"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для кафиров. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра", - отметил чиновник.
Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.
Глава Минобороны также поблагодарил президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и всего американского народа.
Стоит отметить, что глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Украина получила еще 4 HIMARS.
Президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.
США с 2014 года оказали Украине помощь в области безопасности ну сумму 17,9 млрд долларов. Более 15,1 млрд долларов из этих денег было получено Киевом после начала полномасштабного военного вторжения России. Американское государство и в дальнейшем намерено поддерживать Киев.
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