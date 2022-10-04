Байден срочно позвонил Зеленскому: первые подробности разговора

Зеленский и Байден / reuters, president.gov.ua

Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден срочно позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, детали телефонного разговора двух президентов пока еще не раскрыли, но обещают подробности совсем скоро.

При этом, как отмечает CNN, переговоры состоялись перед возможным анонсом нового пакета военной помощи для Украины от США, который, в частности, предусматривает передачу бойцам ВСУ 4 РСЗО HIMARS.

Военная помощь США Украине

Президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.

США с 2014 года оказали Украине помощь в области безопасности ну сумму 17,9 млрд долларов. Более 15,1 млрд долларов из этих денег было получено Киевом после начала полномасштабного военного вторжения России. Американское государство и в дальнейшем намерено поддерживать Киев.

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