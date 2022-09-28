Комплексы, которых нет даже в армии ФРГ: Берлин в октябре может передать Украине новейшие ЗРК IRIS-T

Германия обещает поставить Украине IRIS-T в три этапа / Коллаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Германия может передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в октябре. Комплексы еще на производстве, таких установок нет на вооружении даже у Бундесвера. Решение о передаче ЗРК на политическом уровне уже принято, осталось урегулировать вопрос поставок. Вторую систему должны привезти до конца текущего года, еще две обещают Киеву в 2023 году. Об этом заявила немецкий посол Анка Фельдгузен.

В интервью Украинской правде она рассказала о том, что таких передовых систем, как зенитные ракетные комплексы IRIS-T, нет на вооружении даже у самой немецкой армии.

"Бундесвер их не имеет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - отметила дипломат.

По ее словам, комплексы еще находятся на производстве. Первая система, скорее всего, будет поставлена Украине в октябре. Вторая – до конца текущего года. Еще два ЗРК должны отправить Киеву уже в 2023 году.

Посол добавила, что дипломатическое решение уже принято, осталось уладить вопросы поставок.

"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной следующий год. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - подчеркнула Анка Фельдгузен.

Системы ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский 27 сентября заявил, что Украина получила от американских союзников зенитные ракетные комплексы NASAMS. Глава государства поблагодарил Штаты, однако количество систем не назвал. Также он подчеркнул, что Украине нужно больше установок для того, чтобы закрыть небо.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - отметил гарант.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что войска ожидают от США двух батарей ЗРК NASAMS. В каждой – до 16 установок. Процесс вооружения украинских войск продолжается, это займет время.

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