ВСУ уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и узел связи оккупантов на Юге

Иллюстрационное фото / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

В течение суток 11 октября обстановка на южном направлении остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины продолжают уничтожать резервы, нарушать системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Оперативного командования Юг в Facebook, армия РФ пытается удержать захваченные территории и сдержать наступление Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславском и Николаевском районах. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач.

Потери России за сутки составили:

23 оккупанта;

грузовой и бронированный автомобиль;

ударный БпЛА типа "Шахид";

склад боеприпасов неподалеку от Дудчан;

пункт управления и узел связи в районе Суханового.

Существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР.

Как сообщал Главред, в течение суток, 10 октября, на южном направлении защитники Украины ликвидировали около 200 российских военных. Также ВСУ "приземлили" один российский самолет Су-25 и уничтожили много другой военной техники врага.

8 октября Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области. Кроме того, враг потерял много техники и более 80 человек личного состава.

Другие новости: