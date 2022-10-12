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ВСУ уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и узел связи оккупантов на Юге

12 октября 2022, 07:19

В Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном продолжаются мероприятия по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

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Иллюстрационное фото / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

В течение суток 11 октября обстановка на южном направлении остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины продолжают уничтожать резервы, нарушать системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Оперативного командования Юг в Facebook, армия РФ пытается удержать захваченные территории и сдержать наступление Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславском и Николаевском районах. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач.

Потери России за сутки составили:

  • 23 оккупанта;
  • грузовой и бронированный автомобиль;
  • ударный БпЛА типа "Шахид";
  • склад боеприпасов неподалеку от Дудчан;
  • пункт управления и узел связи в районе Суханового.

Существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР.

Как сообщал Главред, в течение суток, 10 октября, на южном направлении защитники Украины ликвидировали около 200 российских военных. Также ВСУ "приземлили" один российский самолет Су-25 и уничтожили много другой военной техники врага.

8 октября Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области. Кроме того, враг потерял много техники и более 80 человек личного состава.

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