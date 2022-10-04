Армия Украина в Донецкой и Херсонской областях прорвала 'оборону' элитных войск России – ISW

ВСУ бьют войска России на поле боя, силы противника деградируют - эксперты / Коллаж Минобороны Украины, УНИАН

Армия Украины за 2-3 октября достигла весомых успехов в боях с войсками России в районе Лимана Донецкой области и на Херсонщине. На обоих направлениях произошел прорыв вражеской "обороны". Причем на данных точках дислоцируются российские оккупанты, которых еще до войны называли элитой ВС РФ. Однако в ходе боевых действий они деградировали. Об этом сообщает Институт изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что кадры геолокации подтверждают заявления из России, согласно которым ВСУ по-прежнему продвигаются к востоку от Лимана и, возможно, прорвали админграницу Луганской области в направлении Кременной. Оккупанты несут потери.

Карта боевых действий в Украине / ISW

Как указали специалисты, группировки войск РФ на севере Херсонщины и на Лиманском фронте изначально в большинстве своем состояли из частей, которые до войны называли "элитными".

В частности, речь идет о части 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии, которые вышли из Лимана на тыловые позиции в районе Кременной и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в оккупированной Херсонской области.

Эксперты акцентировали внимание на том, что обе дивизии ранее считали элитой российских войск. Очевидно, они не способны удерживать территории в условиях крупных контрнаступлений ВСУ. Это подтверждает предыдущую оценку, согласно которой на войне против Украины деградируют даже самые подготовленные российские войска.

"Это явление также было заметно в разгроме 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в начале Харьковского контрнаступления", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский 2 октября объявил, что силы обороны Украины полностью зачистили Лиман Донецкой области от российских оккупационных сил. Украинские войска продолжают проводить наступательные действия по всей линии фронта.

На Херсонском направлении ВСУ удалось осуществить продвижение и освободить некоторые населенные пункты.

Речь идет об Архангельском и Миролюбовку на севере региона.

3 октября Боровской сельский совет сообщил об освобождении украинскими войсками Боровой и большей части Боровской территориальной громады. Они вернулись под контроль Киева. Проводится зачистка.

Смотрите видео ТСН - карта боевых действий в Украине на 4 октября

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