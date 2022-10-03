Идет зачистка: ВСУ взяли под контроль Боровую на Харьковщине

Большая часть Боровской территориальной общины под контролем ВСУ.
В Харьковской области бойцы Вооруженных сил освободили от российских оккупантов Боровую.
Об этом идет речь в сообщении в Facebook местного совета. Также публикуются видео из освобожденного населенного пункта.
"Боровая и большая часть Боровской сельской территориальной общины под контролем ВСУ", - уточняется в сообщении.
Также подчеркивается, что в Боровой продолжаются фильтрационные мероприятия.
"Продолжается зачистка территории", - уточняется в сообщении.
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Напомним, ранее в разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.
Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.
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