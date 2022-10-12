Оккупанты остались сразу без 4 вертолетов: ВСУ за 18 минут покошмарили войска Путина

Российский вертолет К-52 / Википедия, УНИАН

Воздушные силы ВСУ с самого утра, 12 октября, смогли оставить оккупантов сразу без 4 вертолетов.

Как говорится в сообщении Воздушных сил, украинские защитники сбили вражеские вертолеты в течение 18 минут.

"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены, по меньшей мере, четыре ударных вертолета противника (вероятно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении. По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные - за линией фронта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ вели боевую работу еще по двум вертолетам.

"Есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится", - сообщили в ВС ВСУ.

Война России против Украины

ВСУ ведут наступательную операцию на двух направлениях – Донбассе и в Херсонской области. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине освобождаются населенные пункты. В частности, деоккупированы 6 пунктов.

В течение нескольких дней армия Украины в Херсонской области освободила ряд населенных пунктов, которые удерживались войсками России. 2 октября президент Зеленский подтвердил возвращение под контроль Киева Архангельского и Миролюбовки.

В Оперативном командовании Юг заявили о возвращении Давыдова Брода, Крещеновки, Любимовки, Золотой балки, Беляевки, Украинки, Малой Александровки и Большой Александровки.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ будут успешно продвигаться в Херсонской области, однако столкнутся с препятствиями у самого Херсона. Там войска РФ выстроили несколько линий обороны. Оккупанты намерены дать бой украинской армии.

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