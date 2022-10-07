Бойцы ВСУ на юге Украины сокрушили ударный вертолет войск России Ка-52 Аллигатор

ВСУ сбили Аллигатор Ка-52 врага, которых в России всего 170 единиц / Фото Википедия

Вооруженные силы Украины на южном фронте нанесли сокрушительный удар по российскому боевому вертолету Ка-52 Аллигатор. Стоимость такого геликоптера – около 16 миллионов долларов. В России выпустили 170 таких вертолетов, около трех десятков сбито в ходе полномасштабной войны.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, вертолет российских захватчиков в пятницу утром, 7 октября, сбили военные Зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр.

"Сбит очередной "Аллигатор" русни. 7 октября около 8:00 на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор". Слава Украине! Смерть врагам!" – указано в сообщении.

Стоимость одного Аллигатора Ка-25 – около 16 миллионов долларов.

Известно, что командирская машина армейской авиации Ка-52 выпускается в России с 2008 года. Всего у страны-оккупанта около 70 таких вертолетов. Около 30 из них сбили силы обороны Украины в ходе большой войны Москвы против Киева.

Вертолет Ка-52 может оснащаться пушечной установкой с лазерной системой наведения, противотанковыми ракетными комплексами, авиабомбами и другие оружием.

Война России против Украины

ВСУ ведут наступательную операцию на двух направлениях – Донбассе и в Херсонской области. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине освобождаются населенные пункты. В частности, деоккупированы 6 населенных пунктов.

В течение нескольких дней армия Украины в Херсонской области освободила ряд населенных пунктов, которые удерживались войсками России. 2 октября президент Зеленский подтвердил возвращение под контроль Киева Архангельского и Миролюбовки.

В Оперативном командовании Юг заявили о возвращении Давыдова Брода, Крещеновки, Любимовки, Золотой балки, Белявки, Украинки, Малой Александровки и Большой Александровки.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ будут успешно продвигаться в Херсонской области, однако столкнутся с препятствиями у самого Херсона. Там войска РФ выстроили несколько линий обороны. Оккупанты намерены дать бой украинской армии.

Смотрите видео ТСН - ВСУ в Харьковской области сбили Ка-52 Аллигатор

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