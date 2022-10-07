УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Бойцы ВСУ на юге Украины сокрушили ударный вертолет войск России Ка-52 Аллигатор

7 октября 2022, 11:55

Силы обороны Украины уничтожили уже около трех десятков вражеских Аллигаторов.

Ка-52 Аллигатор
ВСУ сбили Аллигатор Ка-52 врага, которых в России всего 170 единиц / Фото Википедия

Вооруженные силы Украины на южном фронте нанесли сокрушительный удар по российскому боевому вертолету Ка-52 Аллигатор. Стоимость такого геликоптера – около 16 миллионов долларов. В России выпустили 170 таких вертолетов, около трех десятков сбито в ходе полномасштабной войны.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, вертолет российских захватчиков в пятницу утром, 7 октября, сбили военные Зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр.

"Сбит очередной "Аллигатор" русни. 7 октября около 8:00 на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор". Слава Украине! Смерть врагам!" – указано в сообщении.

Стоимость одного Аллигатора Ка-25 – около 16 миллионов долларов.

Известно, что командирская машина армейской авиации Ка-52 выпускается в России с 2008 года. Всего у страны-оккупанта около 70 таких вертолетов. Около 30 из них сбили силы обороны Украины в ходе большой войны Москвы против Киева.

Вертолет Ка-52 может оснащаться пушечной установкой с лазерной системой наведения, противотанковыми ракетными комплексами, авиабомбами и другие оружием.

Война России против Украины

ВСУ ведут наступательную операцию на двух направлениях – Донбассе и в Херсонской области. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине освобождаются населенные пункты. В частности, деоккупированы 6 населенных пунктов.

В течение нескольких дней армия Украины в Херсонской области освободила ряд населенных пунктов, которые удерживались войсками России. 2 октября президент Зеленский подтвердил возвращение под контроль Киева Архангельского и Миролюбовки.

В Оперативном командовании Юг заявили о возвращении Давыдова Брода, Крещеновки, Любимовки, Золотой балки, Белявки, Украинки, Малой Александровки и Большой Александровки.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ будут успешно продвигаться в Херсонской области, однако столкнутся с препятствиями у самого Херсона. Там войска РФ выстроили несколько линий обороны. Оккупанты намерены дать бой украинской армии.

Смотрите видео ТСН - ВСУ в Харьковской области сбили Ка-52 Аллигатор

Другие новости:

ВСУ войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:55

Бойцы ВСУ на юге Украины сокрушили ударный вертолет войск России Ка-52 Аллигатор

11:44

Авиакомпания "Украинские вертолеты" передала Нацгвардии внедорожники и другое оборудование на 21 млн грнФото актуально

11:08

"Нет ничего страшного": террорист Гиркин считает, что ВСУ могут ворваться в КрымВидео

11:07

Освобождение Луганщины: ВСУ деоккупировали село Грековка и подбираются ближе к СватовоВидео

10:40

Для Путина мобилизация – способ "утилизации" бунтарей: в разведке объяснили еще один план диктатораВидео

Реклама
09:57

ВСУ накрыли позиции оккупантов на юге: более 100 "двухсотых", сожжены танки и гаубицыВидео

09:46

Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ минируют объекты, жгут документы и готовятся бежатьВидео

09:33

"Вы еще можете спасти РФ от трагедии": Резников в юбилей Путина обратился к российским офицерамВидео

09:17

"Украина сильнее и все равно победит": в РФ преподавательница призвала студентов не идти на войнуВидео

09:13

Новый пакет санкций вернет россиян в 90-емнение

08:47

Машины сгорели полностью: оккупанты обстреляли колонну гражданских в Херсонской областиВидео

08:38

Украина может получить новую партию САУ Caesar: Макрон пообещал больше техники

08:30

Как почистить багажник: "волшебные" способы, которые поразят автомобилистовВидео

08:03

"Врага нужно уничтожить здесь и сейчас": Залужный сделал сильное заявление относительно войны

07:56

ВСУ "покрошили" оккупантов: вражеские склады и база "взлетели" в воздух на юге - БратчукВидео

07:21

Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - БайденВидео

07:05

Покровская родительская суббота 2022: что праздновать и какВидео

06:59

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?мнение

06:56

Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"Видео

06:32

Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - ГайдайВидео

Реклама
05:39

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьютВидео

05:33

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

05:00

ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – ЖдановВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

04:05

"Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!": неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале

03:30

Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего летаВидео

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

02:43

"Титни" снова в деле: Бритни Спирс в одной шляпе широко раздвинула ноги на камеру

02:10

Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - МалярВидео

01:40

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

00:51

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

06 октября, четверг
23:55

Самый плохой мир в Украине лучше войны - ЭрдоганВидео

23:32

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

23:11

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - ЗеленскийВидео

22:46

В Беларуси заявили о готовности развернуть войскаВидео

22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"Видео

22:09

"Учились плохо. Были отчислены": Дмитрий Комаров высмеял "могилизированных" солдат РФ

22:03

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в УкраинеВидео

21:49

У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедомВидео

21:30

Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном удареВидео

Реклама
21:10

Лыжню предательнице: одесситка Регина Тодоренко снимется в популярном российском шоу

21:08

В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

20:55

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

20:52

Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный ударВидео

20:46

Оккупанты могут бомбить Украину в день рождения Путина - ГенштабВидео

20:28

Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФВидео

20:20

Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

20:15

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решилиВидео

20:10

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

20:04

В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жареВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять