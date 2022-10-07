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ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – Жданов

7 октября 2022, 05:00

Оккупанты России строили вокруг Херсона три линии "обороны", одну из них армии Украины удалось частично прорвать, сказал Олег Жданов.

Олег Жданов, Херсонская область
Темп наступления ВСУ будет снижаться по мере приближения к Херсону - Жданов / Фото УНИАН

Темпы наступления Вооруженных сил Украины по мере приближения к оккупированному Херсону будут снижаться, поскольку там расположены несколько линий обороны захватчиков РФ. Россияне отступят в направлении самого Херсона, где попытаются дать бой украинским защитникам. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что темпы наступления украинской армии будут снижаться по мере подхода к областному центру из-за наличия линий "обороны" российских оккупантов.

"Чем ближе к Херсону, тем больше будет падать темп наступления", - считает Жданов.

Эксперт напомнил, что летом войска РФ сооружали вокруг Херсона три линии обороны. Первую украинские силы пытались прорвать, и на одном из участков смогли это сделать. Но есть еще две линии.

"Поэтому, скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны — это покажет сам бой. Но пока, я так понимаю, что до Херсона мы будем держать хороший темп, а дальше там будут линии обороны", - полагает Жданов.

Также он добавил, что, несмотря на бегство оккупантов, их личный состав сосредотачивается в Херсоне. И там увеличивается число живой силы врага на километр фронта. По этой причине наступать украинским войскам будет сложнее.

"Да, у них будет дефицит техники, вооружения, которое они побросали, но, тем не менее, линия фронта становится сплошной вокруг Херсона. То есть, уже промежутков для вклинения будет гораздо меньше. И это будет сделать сложнее", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление армии Украины на Херсонщине

ВСУ продолжают свое наступление в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября опубликовали сообщение, согласно которому армия Украины освободила несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.

В Институте изучения войны акцентировали внимание на том, что силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Смотрите видео ТСН – войска Украины в скором времени могут освободить часть Херсонщины

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