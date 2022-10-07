ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – Жданов

Темп наступления ВСУ будет снижаться по мере приближения к Херсону - Жданов / Фото УНИАН

Темпы наступления Вооруженных сил Украины по мере приближения к оккупированному Херсону будут снижаться, поскольку там расположены несколько линий обороны захватчиков РФ. Россияне отступят в направлении самого Херсона, где попытаются дать бой украинским защитникам. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что темпы наступления украинской армии будут снижаться по мере подхода к областному центру из-за наличия линий "обороны" российских оккупантов.

"Чем ближе к Херсону, тем больше будет падать темп наступления", - считает Жданов.

Эксперт напомнил, что летом войска РФ сооружали вокруг Херсона три линии обороны. Первую украинские силы пытались прорвать, и на одном из участков смогли это сделать. Но есть еще две линии.

"Поэтому, скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны — это покажет сам бой. Но пока, я так понимаю, что до Херсона мы будем держать хороший темп, а дальше там будут линии обороны", - полагает Жданов.

Также он добавил, что, несмотря на бегство оккупантов, их личный состав сосредотачивается в Херсоне. И там увеличивается число живой силы врага на километр фронта. По этой причине наступать украинским войскам будет сложнее.

"Да, у них будет дефицит техники, вооружения, которое они побросали, но, тем не менее, линия фронта становится сплошной вокруг Херсона. То есть, уже промежутков для вклинения будет гораздо меньше. И это будет сделать сложнее", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление армии Украины на Херсонщине

ВСУ продолжают свое наступление в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября опубликовали сообщение, согласно которому армия Украины освободила несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.

В Институте изучения войны акцентировали внимание на том, что силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Смотрите видео ТСН – войска Украины в скором времени могут освободить часть Херсонщины

Другие новости: