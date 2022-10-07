ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – Жданов

Оккупанты России строили вокруг Херсона три линии "обороны", одну из них армии Украины удалось частично прорвать, сказал Олег Жданов.
Темпы наступления Вооруженных сил Украины по мере приближения к оккупированному Херсону будут снижаться, поскольку там расположены несколько линий обороны захватчиков РФ. Россияне отступят в направлении самого Херсона, где попытаются дать бой украинским защитникам. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
В интервью УНИАН он рассказал о том, что темпы наступления украинской армии будут снижаться по мере подхода к областному центру из-за наличия линий "обороны" российских оккупантов.
"Чем ближе к Херсону, тем больше будет падать темп наступления", - считает Жданов.
Эксперт напомнил, что летом войска РФ сооружали вокруг Херсона три линии обороны. Первую украинские силы пытались прорвать, и на одном из участков смогли это сделать. Но есть еще две линии.
"Поэтому, скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны — это покажет сам бой. Но пока, я так понимаю, что до Херсона мы будем держать хороший темп, а дальше там будут линии обороны", - полагает Жданов.
Также он добавил, что, несмотря на бегство оккупантов, их личный состав сосредотачивается в Херсоне. И там увеличивается число живой силы врага на километр фронта. По этой причине наступать украинским войскам будет сложнее.
"Да, у них будет дефицит техники, вооружения, которое они побросали, но, тем не менее, линия фронта становится сплошной вокруг Херсона. То есть, уже промежутков для вклинения будет гораздо меньше. И это будет сделать сложнее", - подчеркнул Олег Жданов.
Контрнаступление армии Украины на Херсонщине
ВСУ продолжают свое наступление в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил военных за успешно выполненную работу.
В Оперативном командовании Юг 4 октября опубликовали сообщение, согласно которому армия Украины освободила несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.
В Институте изучения войны акцентировали внимание на том, что силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.
Смотрите видео ТСН – войска Украины в скором времени могут освободить часть Херсонщины
Другие новости:
- ВСУ начали решающую битву за юг, Херсон могут освободить до середины ноября – FT
- "Россияне посыпались на юге": военный эксперт назвал сроки освобождения Херсона
- ВСУ давят на войска РФ у Херсона, фронт частично посыпался – эксперт