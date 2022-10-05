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ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождены шесть населенных пунктов

5 октября 2022, 20:36

Глава Луганской ОВА рассказал о начале деоккупации Луганской области.

ВСУ, Гайдай
ВСУ освобождают Луганскую область, рассказал Серегй Гайдай / Коллаж Минобороны Украины, Суспільне

В Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются вперед, освобождая захваченные оккупантами земли.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, комментируя первые итоги деоккупации области.

Он уточнил, что украинские защитники уже освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.

Вместе с тем он не стал уточнять их названия, напомнив о важности соблюдения информационной тишины для эффективных действий ВСУ.

гайдай
/ Скриншот

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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ВСУ Сергей Гайдай новости Луганской области война России и Украины
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