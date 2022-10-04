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Наступление на востоке: ВСУ в упор подбираются к северу Луганщины

4 октября 2022, 11:31

Враг атакует позиции сил обороны Украины в Донецкой области, однако украинские войска отбивают атаки.

ВСУ, Гайдай
Украинские войска нанесли сокрушительные удары по командным пунктам РФ на Донбассе - Гайдай / Коллаж Минобороны Украины, Суспільне

Армия Украины продолжает контрнаступление на Донбассе и практически вплотную подошла к северо-западной административной границе Луганской области. Российские оккупанты атаковали украинские позиции в районах Выемки, Майорского, Спорного, Озеряновки, Бахмутского и Камянки в Донецкой области, однако украинские войска отбили удары. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что ВСУ продолжают продвигаться на Донбассе. Украинские войска приближаются к северо-западным административным границам Луганской области.

"ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины", - сообщил Гайдай.

По информации главы Луганской ОВА, наша авиация за прошедшие 24 часа нанесла 22 удара по вражеским позициям. Поражены 3 опорных пункта российских оккупантов, 16 районов сосредоточения их вооружений и техники и 3 зенитных ракетных комплекса противника. Также уничтожены два ударных дрона.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам управления захватчиков и другим их позициям.

"Украинские ракетные войска и артиллерия на протяжении 3 октября поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также пять других важных объектов противника", - отметил чиновник.

Атаковал и противник. Его удары были отражены в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка.

Оккупанты на Краматорском направлении вели обстрелы Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки, Дружелюбовки, Двухлетней, Раздолевки и Ямполя.

На Бахмутском направлении враг обстреливал Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевку, Бахмутское, Веселое.

Контрнаступление ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября сделал заявление, согласно которому войска завершили зачистку Лимана Донецкой области и полностью освободили населенный пункт от российских оккупантов. ВСУ продолжают наступать по всей линии фронта.

В Институте изучения войны отметили, что силы обороны Украины за 2-3 октября достигли значительных успехов в районе Лимана Донецкой области. Там произошел прорыв "обороны" российских оккупантов. Американские специалисты не исключили, что ВСУ уже проломили админграницу Луганской области в направлении Кременной.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что деоккупация Лимана на Донетчине предоставила возможность для дальнейшего освобождения Луганской области. Впоследствии украинские войска могут выгнать оккупантов РФ с Кременной, Рубежного и Сватово. В перспективе появится возможность освободить уже Северодонецк с Лисичанском.

Смотрите видео ТСН - Гайдай назвал города на Луганщине, которые освободят ВСУ

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