Освобождение Кременной выведет на Сватово и Рубежное, а дальше на Северодонецк с Лисичанском – ВСУ

Армия Украины со временем может освободить Лисичанск - Череватый / Коллаж Сергей Гайдай, УНИАН

Силы обороны Украины после освобождения Лимана Донецкой области открыли путь для поселующей деоккупации Луганщины. Далее ВСУ могут освободить Кременную, Рубежное и Сватово, после чего появится возможность вернуть Северодонецк и Лисичанск. Об этом заявил представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

В ходе телемарафона UA Разом он рассказал о том, что армия может освободить Кременную, после чего получит возможность двигаться дальше в Луганской области.

По словам спикера, оставшаяся часть российской группировки, которую выгнали из Лимана, сооружает укрепления в Кременной. Украинские войска работают над тем, чтобы нарушить планы оккупантов.

"Вчера нашими войсками было подтверждено взятие села Торское. Остатки противника, которых не добили, отступили и пытаются строить в Кременной укрепления. Наши ракетные войска, артиллерия, авиация делают все, чтобы у них не очень получилось", - отметил Череватый.

Кроме того, он объяснил, что если удастся освободить Кременную, откроется путь далее на Сватово и Рубежное. Выход на такие позиции позволит провести операцию по деоккупации Северодонецка и Лисичанска.

"Преодолев Кременную, Вооруженные силы Украины выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область. А за ними Северодонецк и Лисичанск, которыми они так хвастались летом, что они их с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там удалось измотать противника и планово отступить в Лисичанск, построить грамотную оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению", - подчеркнул Сергей Череватый.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский 2 октября заявил, что армия Украины полностью зачистила Лиман от российских оккупантов. По словам Зеленского, украинские войска ведут наступление на всей линии фронта.

Глава государства отметил результативные действия сил обороны Украины в ходе наступления в Херсонской области. Он подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонщины.

В Харьковской области украинские войска освободили от оккупантов РФ Боровую.

Информация подтверждена сельским советом. В Боровой продолжается зачистка.

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