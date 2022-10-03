Освобождение Кременной выведет на Сватово и Рубежное, а дальше на Северодонецк с Лисичанском – ВСУ

Войска РФ укрепляются в Кременной, однако армия Украины работает над тем, чтобы помешать их планам, сказал Сергей Череватый.
Силы обороны Украины после освобождения Лимана Донецкой области открыли путь для поселующей деоккупации Луганщины. Далее ВСУ могут освободить Кременную, Рубежное и Сватово, после чего появится возможность вернуть Северодонецк и Лисичанск. Об этом заявил представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.
В ходе телемарафона UA Разом он рассказал о том, что армия может освободить Кременную, после чего получит возможность двигаться дальше в Луганской области.
По словам спикера, оставшаяся часть российской группировки, которую выгнали из Лимана, сооружает укрепления в Кременной. Украинские войска работают над тем, чтобы нарушить планы оккупантов.
"Вчера нашими войсками было подтверждено взятие села Торское. Остатки противника, которых не добили, отступили и пытаются строить в Кременной укрепления. Наши ракетные войска, артиллерия, авиация делают все, чтобы у них не очень получилось", - отметил Череватый.
Кроме того, он объяснил, что если удастся освободить Кременную, откроется путь далее на Сватово и Рубежное. Выход на такие позиции позволит провести операцию по деоккупации Северодонецка и Лисичанска.
"Преодолев Кременную, Вооруженные силы Украины выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область. А за ними Северодонецк и Лисичанск, которыми они так хвастались летом, что они их с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там удалось измотать противника и планово отступить в Лисичанск, построить грамотную оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению", - подчеркнул Сергей Череватый.
Контрнаступление армии Украины
Президент Владимир Зеленский 2 октября заявил, что армия Украины полностью зачистила Лиман от российских оккупантов. По словам Зеленского, украинские войска ведут наступление на всей линии фронта.
Глава государства отметил результативные действия сил обороны Украины в ходе наступления в Херсонской области. Он подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонщины.
В Харьковской области украинские войска освободили от оккупантов РФ Боровую.
Информация подтверждена сельским советом. В Боровой продолжается зачистка.
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