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Британия обнаружила "ахиллесову пяту" в иранских дронах: названо их слабое место

12 октября 2022, 10:45

Иранские дроны, которые Россия использует для ударов по Украине, летают медленно и низко.

Войска РФ беспилотник Иран
Иранские ударные дроны, которые использует РФ, уязвимы / Коллаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Иранские ударные беспилотники Shahed-136 имеют слабое место, которое не дает им в полной мере добиться тех результатов, которых хочет Путин. Эти дроны летают медленно и на низкой высоте. Об этом заявили в Минобороны Великобритании.

"Эти БПЛА медленные и летают на низкой высоте, благодаря чему одиночный самолет легко поражать с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Существует реалистичная вероятность того, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно", — говорится в сообщении.

"Шахиды" имеют небольшую взрывную нагрузку, что не позволяет им выполнить функцию "глубокого удара", для которого РФ стремилась их использовать.

"Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще достигают ограниченного эффекта над территорией Украины, отсутствие надежных, устойчивых и точных ударных возможностей оперативного уровня является, вероятно, одним из наиболее значительных пробелов в возможностях России в Украине", — добавили в сообщении.

Скандал с иранскими беспилотниками для России

Напомним, в Украине уже удалось сбить иранские беспилотники, которые были переданы России для атак по украинским гражданам.

Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. После этого стало известно о том, что Украина выгнала посла Ирана.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России. Он назвал иранские беспилотники единственной третьей стороной и отметил, что в связи с этим Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Украина пригрозила Ирану изоляцией в ответ на поставки оружия России.

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