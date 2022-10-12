Канада выделяет Украине 47 млн долларов: на что потратят деньги

Канада выделит Украине 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.
Канада выделяет Украине новый пакет помощи в размере 47 млн долларов.
Как сообщает CBC, министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.
В пакет помощи войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих.
Также в состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.
Также в пакет войдет военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на 15 млн долларов.
Кроме того, Канада выделит Украине 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.
Военная помощь Украине
Президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.
Кроме того, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов.
В новый пакет помощи входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
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