​Европарламент одобрил выделение Украине 5 млрд евро помощи: на что потратят деньги

Европарламент / Reuters

Европарламент согласовал выделение макроэкономической помощи Украине в размере 5 миллиардов евро. Об этом сообщил в Twitter журналист RFERL Рикард Йозвяк.

Отметим, 9 сентября, главы центробанков, а также министры финансов стран-членов Европейского Союза на встрече с представителями Европейской комиссии и Европейского центрального банка согласились выделить Украине 5 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

На что пойдут деньги

Деньги пойдут на нормальное функционирование Украинского государства в условиях войны с Россией, а также помогут обеспечить нормальную работу критической инфраструктуры, включая школы, больницы и госучреждения.

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Это второй транш финансовой помощи ЕС, которая составляет 9 млрд евро.

Помощь Украине

ЕС 24 мая одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евро.

Отмечается, что из четвертого транша 490 миллионов евро будут направлены на поставку военного оборудования согласно заявкам украинского правительства. Оставшиеся 10 миллионов евро потратят на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Напомним, предыдущие несколько траншей в ЕС утвердили 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

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