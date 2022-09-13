Украина получит мощную финансовую помощь: Зеленский озвучил миллиардную сумму

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выделение Украине дополнительной финансовой помощи от МВФ в размере 1,4 млрд долларов.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", - говорится в сообщении Twitter главы государства.

Отметим, что пока официально МВФ еще не сообщал о выделении данного пакета средств Украине. На каких условиях это будет реализовано, пока неизвестно.

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Помощь Украине

ЕС 24 мая одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евро.

Отмечается, что из четвертого транша 490 миллионов евро будут направлены на поставку военного оборудования согласно заявкам украинского правительства. Оставшиеся 10 миллионов евро потратят на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Напомним, предыдущие несколько траншей в ЕС утвердили 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

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