Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при власти

Закончится ли война при правлении Путина - ответ Зеленского / Коллаж Офис президента, УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов - может ли завершится война, пока президент страны-агрессора Владимир Путин будет находится при власти.

Отвечая на вопрос журналиста СNN, может ли война в Украине закончиться, пока Путин при власти, Зеленский сказал: "Наверное, это зависит только от него... Оно так может быть: он еще будет управлять, а война закончится... В принципе, я считаю, для него это единственный шанс выйти из этой ситуации".

В то же время, считает президент, может сложиться и так, что "все закончится уже после него (Путина – ред)".

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"И вопрос тогда будет ко всему миру: когда наступит "после него", - отметил глава государства.