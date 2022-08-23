ФРГ и Канада дадут Киеву массу оружия, Запад никогда не признает аннексию земель Украины – Шольц

Украине предоставят системы ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов - Шольц / Коллаж Reuters,Oliver Schmidt

Страны Запада уже согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Германия и Канада поставят Киеву системы противовоздушной обороны, ракетные системы и тонны боеприпасов. Запад никогда не признает аннексию Россией украинских территорий. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В ходе своего выступления на Крымской платформе во вторник, 23 августа, он рассказал о том, что Берлин и Оттава предоставят Украине дополнительные системы ПВО, ракетные системы, а также тонны боеприпасов.

"Системы ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов предоставят Украине Канада и Германия", - сказал Шольц и добавил, что новый пакет военной помощи Киеву западным миром уже согласован.

Также Олаф Шольц подчеркнул, что страны Запада никогда не признают так называемое "присоединение" Россией оккупированных территорий Украины.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ нужно больше оружия для борьбы с войсками РФ. По словам гаранта, на Западе, когда говорят о желании победы Киева над Москвой, не должны забывать об оказании Украине надлежащей военной помощи. Иначе война пойдет вглубь Европы, безопасность которой защищает и украинская армия.

В Пентагоне 19 августа объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 775 миллионов долларов. В нем будут боеприпасы для HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов, 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle, машины с противоминной защитой, а также дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.

22 августа в США заявили о намерении подписать контракт на поставку Украине 10 дронов-камикадзе Switchblade 600. Такие БПЛА могут поражать объекты на расстоянии 40 километров. Беспилотники должны поддержать контранаступление ВСУ на оккупированные Херсон и Крым.

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