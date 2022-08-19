Боеприпасы для HIMARS и антирадарные ракеты: США объявили о новых поставках для ВСУ

Стало известно о новых поставках США для ВСУ / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Украина получит от Соединенных Штатов Америки новый пакет военной помощи для противодействия военной агрессии РФ.

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, сообщил журналист Voice of America Джефф Селдин в Twitter со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Уточняется, что новый пакет американской военной помощи включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы.

Журналист также уточнил, что входит в новый пакет помощи США Украине:

боеприпасы для HIMARS;

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;

15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;

машины с противоминной защитой;

дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.

США также передадут Украине ЗРК NASAMS. Процесс продлится два-три месяца.

Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

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