"Украина готовит наступление на Херсон и Крым": США закупат для ВСУ мощные БПЛА Switchblade

Украина получит 10 дронов-камикадзе Switchblade 600 для контрнаступления на юге / Коллаж УНИАН, AeroVironment Inc

Армия США собирается подписать контракт на поставку для нужд Украины 10 дальнобойных дронов-камикадзе Switchblade 600. Такие беспилотники могут атаковать вражеские объекты на расстоянии 40 километров. Дроны наверняка станут полезными для ВСУ, которые, как утверждают в Штатах, готовят наступление на оккупированные Россией Херсон и Крым.

Как сообщает Defense News, американская армия намерена подписать контракт на поставку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600. Решение данного вопроса анонсировалось еще 5 месяцев назад.

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По словам спикера Пентагона Джессики Максвелл, договор с компанией AeroVironment на поставку 10 беспилотных летательных аппарата для Киева подпишут уже в течение месяца.

Ранее Украина уже получила несколько единиц БПЛА Switchblade 300, у которых меньше радиус дальности, и беспилотники Phoenix Ghost. Однако, как полагают в США, в контексте подготовки ВСУ к контрнаступлению на юге, лучше всего подойдут именно дальнобойные дроны Switchblade 600. Их можно эффективно использовать для ударов по военной технике и войскам РФ.

В Вашингтоне полагают, что беспилотники особенно пригодятся, когда армия Украины пойдет на освобождение Херсона и Крыма.

"Эта способность Switchblade может быть полезной, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым, потому что они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести урон российской инфраструктуре", - отметил эксперт Центра военно-морского флота США Сэмюэл Бендетт.

Подчеркивается, что БПЛА Switchblade 600 может поражать вражеские цели на расстоянии 40 километров. Дрон способен находиться в воздухе приблизительно 40 минут. На данный момент нет информации относительно того, когда такие беспилотники поступят в Украину.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на уступки России по территориям. Такой шаг будет означать перенос войны на будущее. Киев намерен восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки сказали, что в скором времени на фронтах войны России против Украины могут происходить "очень острые события". Москва пока не готова к отведению войск, однако ВСУ намерены освободить все свои земли, которые захватили оккупанты. Обострение может произойти и ко Дню независимости.

Эстонский генерал-майор Вейк-Велло Пальм отметил, что у ВСУ и у войск России есть около 8-10 недель для проведения масштабных военных операций. По его словам, если армия Украины решит проводить контрнаступление в октябре, она может столкнуться со сложностями. Украинские войска работают грамотно, однако оккупанты РФ все еще ведут тактическое наступление.

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