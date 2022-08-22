У ВСУ есть от 8 до 10 недель на контрнаступление, войска РФ еще не остановлены – эстонский генерал

ВСУ действуют грамотно, а руководство России, похоже, запаниковало - генерал-майор Пальм / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Приближение осени сигнализирует о том, что у Украины и России остается около 8-10 недель для того, чтобы организовать массированные атаки. Российские войска продолжают тактическое наступление – нельзя сказать, что их остановили. Однако оккупантам не удается достичь серьезных успехов. ВСУ сработали грамотно, а российское руководство, похоже, подверглось панике. Захватчики не располагают силами и средствами для обеспечения решающего преимущества. Украинцы хорошо атакуют в нужных местах, а россияне несут большие потери. Об этом заявил эстонский генерал-майор Вейк-Велло Пальм.

Как сообщает портал ERR, у обеих сторон есть от 8 до 10 недель для организации масштабных атак. Тактическое наступление оккупантов продолжается, нельзя сказать, что их решительно остановили.

Смотрите видео Главред – Жданов заявил, что войска РФ в августе наступать не будут

По его словам, ВСУ не проводят крупных операций. Окно возможностей не такое большое – с середины октября организовать контрнаступление будет весьма сложно.

"Вооруженные силы Украины больших наступательных операций не проводят. Временное окно для больших наступлений относительно короткое – восемь-десять недель. С середины октября будет очень сложно организовать наступление", - считает Пальм.

Также он акцентировал внимание и на том, что войскам России так и не удалось серьезно продвинуться. Силы обороны Украины действуют грамотно – Москва, похоже, паникует.

"Во многих местах украинская информационная операция вместе с контратаками сработала очень хорошо, и мне кажется, что российское руководство запаниковало", - добавил военный.

Кроме того, генерал уточнил, что ход войны России против Украины продемонстрировал провальную тактику россиян, суть которой в массовом наступлении. Теперь у оккупантов нет сил и средств для решительного перелома, в то время как ВСУ хорошо справились со своими задачами благодаря вооружению от Запада и обучению. Оккупанты несут большие потери.

"У российской армии свои проблемы, у них нет средств, чтобы решительно изменить ситуацию, они нигде не добились решающего преимущества. Украина хорошо сопротивлялась с помощью западного оружия и обучения. Они хорошо атакуют в нужных местах. Российские силы не могут сохранять темп и они несут большие боевые потери", - подчеркнул Вейк-Велло Пальм.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал о том, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Подобный шаг будет означать перенос войны на будущее. Украинское государство намерено вернуть все свои территории в рамках международно признанных границ по состоянию на 1991 года.

Президент Владимир Зеленский четко заявлял, что Украина может пойти на переговоры с РФ. Но условие Киева не меняется – оккупанты в таком случае должны будут выйти с оккупированных украинских территорий.

Представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов разразился словами о том, что Москва, дескать, не согласна на переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, российское государство ожидает затяжной войны.

Другие новости: