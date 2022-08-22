Россия не хочет переговоров Путина с Зеленским и грозится затяжной войной

Москва сейчас, дескать, не видит возможности для встречи Путина и Зеленского / Коллаж Офис президента, УНИАН

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что прямой диалог главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас невозможен. Дескать, потому что для этого нет "практической платформы". По его словам, Москва и Киев в апреле были "очень близки" к тому, чтобы достичь соглашения о прекращении конфликта. Он обвинил Запад в якобы давлении на Украину, чтобы она отказалась от переговоров, но не упомянул зверские преступления российских войск на территории украинского государства.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что встреча Путина и Зеленского сейчас невозможна. Для проведения таких переговоров, мол, нет "практической платформы".

Дипломат страны-агрессора добавил, что стороны якобы были "очень близки" к соглашению по завершению войны в ходе переговоров в апреле. При этом он обвинил США и союзников американцев по НАТО в, дескать, оказании давления на Украину, чтобы она отказалась от переговоров. О преступлениях войск РФ в Украине он не упомянул.

Отмечая нежелания России идти на переговоры на уровне Зеленский-Путин, он сказал, что в дальнейшем, дескать, будет сложнее завершить войну путем дипломатии.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов (Путина и Зеленского, - ред.). И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение", - добавил Гатилов и подчеркнул, что Москва ожидает затяжной войны.

Также Геннадий Гатилов подчеркнул, что даже усилия президента Турции Реджепа Эрдогана пока не привели в тому, чтобы, дескать, переговоры президентов Путина и Зеленского стали возможными.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем 18 августа заявил, что Украина готова согласиться на переговоры с Россией. Однако условие Киева остается неизменным – Россия должна вывести войска с оккупированных украинских территорий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 19 августа сказал, что он предложил Владимиру Зеленскому провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Возможным местом проведения переговоров он назвал Турцию. По словам Эрдогана, такую же инициативу он озвучил и в ходе диалога с Путиным в Сочи.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Мобилизацию объявить нельзя, а добровольцев найти сложно. По причине проблем с резервами, считает Подоляк, от Москвы появится еще больше инициатив, направленных на диалог с Киевом.

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