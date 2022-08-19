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Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

19 августа 2022, 13:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет продолжать способствовать решению войны в Украине путем дипломатии и переговоров.

Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция может провести встречу Зеленского и Путина / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с российском диктатором Владимиром Путиным.

Местом возможных переговоров Зеленского и Путина Эрдоган назвал Турцию, перелает турецкое издание F5Haber.

Комментируя встречу с Зеленским во Львове, турецкий лидер сказал: "Конечно, главной темой наших разговоров была война. Я еще раз поделился с ним тем, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться".

"Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать решению войны путем дипломатии и переговоров. Также, как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу", - сказал Эрдоган.

Как писал Главред, 18 августа во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции - Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Трехсторонний саммит начался после двухчасовых переговоров тет-а-тет лидеров Турции и Украины.

Позже президент Украины заявил, что в ходе беседы Украина и ООН договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы.

Переговоры Зеленского и Путина

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщает агентство Bloomberg, Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москва действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Другие новости:

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