Зеленский может отправиться в Индонезию на саммит для личной встречи с Путиным - Подоляк

Зеленский может лично прибыть в Индонезию для встречи с Путиным / Коллаж Офис президента, УНИАН

От начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин, который и начал жестокую войну. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

Президент убежден, что во время войны он должен находиться исключительно на территории страны, однако этот саммит может стать единственным исключением. Подоляк отметил, что присутствие Путина на саммите может означать, что его организаторы "легитимизируют позиции РФ, которая напала на Украину".

"Если (на саммите - Главред) будет присутствовать Путин, то безусловно, надо будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, которая напала на суверенное государство. Вы как бы даете таким образом знать всем остальным: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", - сказал Подоляк.

Он добавил, что признание России государством-спонсором терроризма существенно ограничит ее возможности для формального присутствия на любых встречах и переговорах.

Саммит G20 в Индонезии

7 июля на Бали открылся Совет министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), основные дискуссии намечены на 8 июля.

С 15 по 16 ноября там же пройдет саммит G20, на который приглашены президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не сядет за стол переговоров с Россией если РФ проведет "референдумы" на оккупированных территориях.

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